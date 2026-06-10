Die marode Essenbacher Brücke über die Schwabach in Erlangen soll durch einen Neubau ersetzt werden. Der Stadtrat berät aktuell über das Projekt, das eng mit den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen an der Schwabach verknüpft ist. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1954 und weist zahlreiche Schäden auf – darunter Betonabplatzungen, Korrosion und beschädigte Geländer. Bei der jüngsten Bauwerksprüfung erhielt sie die Zustandsnote 2,8. Eine Sanierung gilt als wirtschaftlich und technisch nicht mehr sinnvoll. Nach derzeitiger Planung könnte der Neubau ab 2027 beginnen und gleichzeitig den Hochwasserschutz im Erlanger Norden verbessern.