Nordic Motor Show 2025: Event für Tuningfans in Neumünster

Die Nordic Motor Show ist am Freitag wieder in den Holstenhallen Neumünster gestartet. Die Messe bringt bis Sonntag tausende Autofans zum dritten Mal nach Neumünster und lockt zusätzlich mit Fahrspaß auf der e-Kart-Stecke und am Simulator.