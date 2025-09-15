Auch das dritte Simson & Oldtimertreffen in Hertefeld Hanffabrik (Stadt Nauen) auf den Jannenhof war wieder ein Erfolg. Es kamen tausende Besucher mit einem Moped Simson aber auch einige Schwalben wurden präsentiert. Sehr im Focus sind Oldtimerfahrzeuge aus der alten DDR gewesen. Die Leidenschaft ihrer Besitzer, der ganze Stolz die alten Zweiräder auf dem Veranstaltungsgelände präsentieren zu können, ist deutlich erkennbar gewesen. Der Lärm aus den unterschiedlichsten Maschinen und das, was so aus den Auspuffrohren alles heraus kam, gehörte für die meisten wohl genauso dazu wie auch der allgemeine Erfahrungsaustausch. Man traf begeisterte Mopedbesitzer wie Christian Böbel (44), der bereits seit über 30 Jahren mit voller Leidenschaft an die kleinen Maschinen herumbastelt. In seinem Besitz sind wohl alleine mehr als 60 Zweiräder unterschiedlichster Modell, davon sehr viele Marken wie Simson. Sehr auffällig sind die Zweirad-Oldtimer von ihm schon, denn trotz des schlechten Zustandes, was ihm aber so auch sehr gefällt, alles ist wirklich fahrbereit. Beim Thema Nachhaltigkeit war sich der Hobbyschrauber ganz sicher, mehr Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit, geht schon nicht mehr. Selbst die meisten Ersatzteile hat er sich alles auf dem freien Markt besorgt. In der DDR wusste man schon wie Wiederverwertbarkeit funktioniert.