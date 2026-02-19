Sänger Bad Bunny wird in dem kommenden Historiendrama „Porto Rico“ seine erste Hauptrolle in einem Film übernehmen. Der Film, in dem auch Edward Norton, Javier Bardem und Viggo Mortensen mitwirken, wird als „epischer Karibik-Western“ beschrieben, der von den wahren Begebenheiten rund um die Entstehung Puerto Ricos inspiriert ist. Regisseur René Pérez Joglar sagte, er habe seit seiner Kindheit davon geträumt, einen Film über sein Heimatland zu drehen, und beschrieb das Projekt als eine „Bestätigung“ der puertoricanischen Identität. Das Projekt markiert das Regiedebüt von Joglar, der auch als Rapper Residente bekannt ist und das Drehbuch gemeinsam mit Oscar-Preisträger Alexander Dinelaris verfasste. Dies ist nicht der erste Filmauftritt des Super-Bowl-Halbzeitshow-Stars. Er war bereits in „Bullet Train“ und „Caught Stealing“ in Nebenrollen zu sehen. Dies geschah nach Bad Bunnys Halbzeitshow-Auftritt, der 128,2 Millionen Zuschauer erreichte und damit nur knapp unter dem Vorjahresrekord von 133,5 Millionen Zuschauern, aufgestellt von Kendrick Lamar, blieb. Sein Album „Debí Tirar Más Fotos“ wurde kürzlich als erstes spanischsprachiges Album mit dem Grammy für das Album des Jahres ausgezeichnet.