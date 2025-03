Brasilien hat einen historischen Meilenstein erreicht und zum ersten Mal einen Oscar gewonnen. Der Film „I'm Still Here“ gewann die Statuette in der Kategorie Bester internationaler Film. Unter der Regie von Walter Salles wurde der Film bei der 97. Preisverleihung am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles ausgezeichnet. „I'm Still Here“ wurde nicht nur in der internationalen Kategorie ausgezeichnet, sondern erhielt auch bedeutende Nominierungen für den besten Film und konkurrierte mit großen Produktionen um den Hauptpreis des Abends, verlor aber gegen Anora. Die Schauspielerin Fernanda Torres, die in dem Film die Hauptrolle spielt, wurde für ihre Leistung in dem Film nominiert und stach unter den weiblichen Leistungen des Jahres wie Demi Moore hervor, verlor aber gegen Mikey Madison von Anora. „Im Namen des brasilianischen Kinos ist es eine große Ehre, diesen Preis von einer so außergewöhnlichen Gruppe zu erhalten. Er geht an eine Frau, die nach einem so großen Verlust in einem so autoritären Regime beschlossen hat, sich nicht zu beugen und Widerstand zu leisten. Dieser Preis geht an sie: Ihr Name ist Eunice Paiva. Und er geht auch an die außergewöhnlichen Frauen, die sie zum Leben erweckt haben. Fernanda Torres und Fernanda Montenegro“, sagte Regisseur Walter Salles in seiner Dankesrede. Mit dem Sieg von „I'm Still Here“ gehört Brasilien zu den wenigen Ländern, die bereits einen Oscar gewonnen haben - ein Moment, der von brasilianischen Filmemachern und Fans seit Jahrzehnten erwartet wird. Dieser Erfolg ist vergleichbar mit der historischen Nominierung von „City of God“ (2004) und der Entwicklung von Filmen wie „Central Station“ (1999), für den Fernanda Montenegro als beste Darstellerin nominiert wurde.