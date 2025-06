Apples „F1 The Movie“ spielte 55,6 Millionen Dollar im Inland und 144 Millionen Dollar weltweit ein und ist damit der erfolgreichste Kinostart des Technologieunternehmens seit Beginn der Filmproduktion. Während Apple in der Vergangenheit mit Filmen wie „CODA“ Streaming-Erfolge feiern konnte, waren Kinofilme wie „Argylle“ und „Napoleon“ an den Kinokassen unterdurchschnittlich erfolgreich. „F1“, der erste Sommer-Blockbuster von Apple, wurde von den Machern von „Top Gun: Maverick“ produziert und in Zusammenarbeit mit Warner Bros. veröffentlicht. Der 200 Millionen Dollar teure Film mit Brad Pitt, Damson Idris und Kerry Condon in den Hauptrollen wird eine anhaltende Performance an den Kinokassen benötigen, um die Rentabilitätsschwelle zu erreichen. Zack Van Amburg, Head of Worldwide Video bei Apple, nannte den Film „ein unvergessliches Kinoerlebnis“ und lobte die Darsteller und die Crew dafür, dass sie Emotionen mit hochoktanigem Rennsport verbinden. Rennsportfilme haben es normalerweise schwer, aber F1„ profitiert von der weltweiten Anziehungskraft der Formel 1 und der Popularität der Netflix-Doku-Serie Drive to Survive“. Jeffrey Goldstein, Vertriebschef von Warner Bros., sagte, Pitt sei die „geheime Zutat“ des Films gewesen, der mit 144 Millionen Dollar weltweit das bisher größte Eröffnungswochenende des Schauspielers verzeichnete.