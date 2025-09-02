Guillermo del Toros „Frankenstein“ feierte kürzlich seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig und erhielt 14 Minuten lang Standing Ovations. Die Reaktion des Publikums rührte del Toro und Star Jacob Elordi zu Tränen, als sie den lang erwarteten Netflix-Film feierten. Del Toro erschien zusammen mit den Stars Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz und dem Komponisten Alexandre Desplat bei der mit Stars gespickten Premiere. Die Netflix-Führungskräfte Ted Sarandos und Dan Lin waren ebenso anwesend wie Scot Stuber, der den Film produziert hat. Der Film ist eine Adaption des klassischen Romans von Mary Shelley. In dem Film spielt Oscar Isaac einen genialen Wissenschaftler, dessen tragische Schöpfung, gespielt von Elordi, zur gegenseitigen Zerstörung führt. In einer Pressekonferenz beschrieb Elordi die Kreatur auf der Leinwand als „die reinste Form meiner selbst. Er ist mehr ich als ich selbst.“ Del Toro bezeichnete den Film als „eine Suche, die im Alter von 7 Jahren begann, als ich zum ersten Mal James Whales ‚Frankenstein‘-Filme sah. In diesem entscheidenden Moment verspürte ich einen Schock der Erkenntnis.“ Frankenstein läuft ab dem 17. Oktober in ausgewählten Kinos und wird am 7. November weltweit auf Netflix veröffentlicht.