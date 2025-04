Regisseur Sam Mendes hat auf der CinemaCon in Las Vegas die Besetzung für seine mit Spannung erwarteten Biopics über die Beatles enthüllt. Die vier Filme, die im April 2028 in die Kinos kommen sollen, werden sich jeweils auf die Perspektive eines anderen Beatles-Mitglieds konzentrieren. Paul Mescal wird Paul McCartney darstellen, Harris Dickinson spielt John Lennon, Joseph Quinn George Harrison und Barry Keoghan Ringo Starr. Unter dem Titel „The Beatles - A Four-Film Cinematic Event“ beschrieb Mendes das Projekt als „das erste Kinoerlebnis zum Anschauen“, das einen tieferen Einblick in die Geschichte der legendären Band bietet. Während der Ankündigung traten die Darsteller auf die Bühne und rezitierten Texte aus 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club' Band, bevor sie sich verbeugten, was an die Glanzzeit der Beatles erinnerte. „Ich fühle mich geehrt, die Geschichte der größten Rockband aller Zeiten zu erzählen, und freue mich darauf, die Vorstellung davon, was einen Kinobesuch ausmacht, in Frage zu stellen“, so Mendes. Mendes, der für Filme wie „American Beauty“ und „Skyfall“ bekannt ist, ist der erste Filmemacher, der für ein Drehbuch vollen Zugang sowohl zur Lebensgeschichte der Bandmitglieder als auch zu ihren Musikrechten hat. Sony Pictures wird die Biopics veröffentlichen, die Mendes zusammen mit Pippa Harris und Julie Pastor von Neal Street Productions produziert.