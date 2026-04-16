Als „Die Tribute von Panem“ 2012 Premiere feierten, avancierten sie schnell zu einem kulturellen Phänomen. Basierend auf den gleichnamigen Romanen präsentierte der Film eine dystopische Welt, die das Publikum fesselte und die Darsteller zu Weltstars machte. Doch was haben die Schauspieler seitdem gemacht? Jennifer Lawrence verkörperte Katniss Everdeen, die widerwillige Heldin aus Distrikt 12, und war bereits für „Winter’s Bone“ für einen Oscar nominiert. Nach dem ersten Film der Reihe avancierte sie zu einem der größten Namen Hollywoods. Zuletzt war sie in „Die My Love“ zu sehen und beweist damit erneut ihr Gespür für den Spagat zwischen kommerziellen Erfolgen und experimentelleren Rollen. Josh Hutcherson spielte Peeta Mellark, Katniss’ treuen Verbündeten. Nach Abschluss der Dreharbeiten verlagerte er seinen Fokus auf eine Mischung aus Independent-Filmen und Fernsehproduktionen, darunter „The Disaster Artist“ und die Fernsehserie „Future Man“. Später erreichte er ein neues Publikum mit seiner Hauptrolle in „Five Nights at Freddy’s“ und dessen Fortsetzung und etablierte sich erneut als vielseitiger Hauptdarsteller. Liam Hemsworth verkörperte Gale Hawthorne, Katniss’ Jugendfreund und späteren Partner. Er arbeitete weiterhin kontinuierlich in Filmen wie „Independence Day: Resurgence“ und „Land of Bad“ und ersetzte zuletzt Henry Cavill als Geralt in „The Witcher“. Und Woody Harrelson, der Katniss’ Mentor Haymitch Abernathy spielte, ist eine feste Größe auf der Leinwand geblieben. Er erhielt eine Oscar-Nominierung für „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ und wirkte in Projekten wie „Triangle of Sadness“ und „Fly Me to the Moon“ mit, wodurch er weiterhin sowohl anspruchsvolle Filme als auch Blockbuster dreht.