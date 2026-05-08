Es ist über fünfzehn Jahre her, seit „Lost“ abgesetzt wurde, und die Fans fragen sich immer noch, was aus den Darstellern des erfolgreichen Survival-Dramas geworden ist, nachdem sie die mysteriöse Insel verlassen hatten. Matthew Fox, der Dr. Jack Shephard, den widerwilligen Anführer der Gruppe, spielte, war bereits vor dem weltweiten Erfolg von „Lost“ durch die Dramaserie „Party of Five“ bekannt. Nach dem Ende der Serie wandte er sich dem Film zu und übernahm Rollen in „Alex Cross“ und „World War Z“. Danach zog er sich für einige Jahre von der Schauspielerei zurück, bevor er 2022 in der Serie „Last Light“ mitwirkte. Evangeline Lilly, die Kate Austen verkörperte, feierte große Erfolge mit Filmreihen wie Tauriel in „Der Hobbit“ und später als Hope van Dyne in Marvels „Ant-Man“. In einem Instagram-Video aus dem Jahr 2026 enthüllte Lilly, dass sie nach einem Ohnmachtsanfall und einem Sturz mit dem Gesicht voran auf einen Felsen bleibende Hirnschäden erlitten hatte. Jorge Garcia, bekannt für seine Rolle als Hugo Reyes alias „Hurley“, war weiterhin mit Fernsehrollen in „Hawaii Five-0“ und „Alcatraz“ beschäftigt und hatte sogar einen Gastauftritt in „The Wrong Missy“. 2022 nahm er an „The Masked Singer“ teil und wurde 2021 mit seiner Frau Rebecca Birdsall Vater einer Tochter. Ian Somerhalder, der Boone Carlyle verkörperte, feierte große Erfolge mit seiner Rolle als Damon Salvatore in „The Vampire Diaries“, bevor er in „V Wars“ mitspielte. In einem Interview mit E! News im Jahr 2024 verriet er, dass er sich von der Schauspielerei zurückgezogen habe: „Ich habe das, was ich getan habe, sehr lange geliebt.“