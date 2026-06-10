„Every Year After“ ist die neue Romance-Serie auf Prime Video, basierend auf dem Bestseller „Every Summer After“, und erzählt die über Jahre hinweg verfolgte Jugendliebe von Percy und Sam in Barry’s Bay. Ein Schicksalsschlag führt Percy zurück an den Ort ihrer Jugend, wo alte Gefühle wieder aufbrechen – perfekt für alle, die nach „Off-Campus“ Nachschub an nostalgischer Coming-of-Age-Romance suchen.