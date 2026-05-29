In den Anfängen des Kinos dominierten Cowboygeschichten die Leinwand, doch selbst als die traditionellen Western mit der Zeit an Popularität verloren, wurden einige moderne Vertreter zu riesigen Kassenschlagern. Hier sind die erfolgreichsten Western aller Zeiten… Einer der größten Erfolge war „True Grit“ aus dem Jahr 2010. Das Remake des John-Wayne-Klassikers, unter der Regie der Coen-Brüder, mit Jeff Bridges, Matt Damon und Hailee Steinfeld in ihrer Durchbruchrolle, spielte weltweit über 250 Millionen Dollar ein und avancierte zu einem wichtigen Anwärter auf die Oscar-Nominierungen mit zehn Nominierungen. Kritiker lobten insbesondere Steinfelds Leistung, und der Film genießt bis heute einen der besten Ruf aller modernen Western. Ein weiterer großer Erfolg war Disneys „The Lone Ranger“ aus dem Jahr 2013. Mit Armie Hammer und Johnny Depp als Tonto spielte der Film weltweit rund 260 Millionen Dollar ein. Depps Besetzung der Rolle des indigenen Charakters sorgte im Vorfeld der Veröffentlichung für heftige Kontroversen. Trotz seines Kassenerfolgs galt der Film aufgrund seines enormen Produktions- und Marketingbudgets von 400 Millionen Dollar dennoch als massiver Flop. Kevin Costner trug Anfang der 1990er-Jahre mit „Der mit dem Wolf tanzt“ maßgeblich zur Wiederbelebung des Western-Genres bei. Costner führte Regie und spielte die Hauptrolle in dem epischen Western, der weltweit über 420 Millionen Dollar einspielte und zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 1990 wurde. Der Film räumte auch bei den Academy Awards ab und gewann sieben Oscars, darunter die Auszeichnungen für den besten Film und die beste Regie. Dennoch ist Quentin Tarantinos „Django Unchained“ nach wie vor der erfolgreichste Western aller Zeiten. Der 2012 erschienene Film mit Jamie Foxx, Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen spielte weltweit rund 449 Millionen Dollar ein. „Django Unchained“ war nicht nur Tarantinos bis dahin größter Kassenerfolg, sondern zählt auch zu den meistgefeierten Western der Moderne.