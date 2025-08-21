Hier ist eine Rangliste der besten Westernfilme aller Zeiten, laut ChatGPT, basierend auf Kritikerlob und kulturellem Einfluss auf das Kino. Sam Peckinpah führte Regie bei „The Wild Bunch“ (1969), einem düsteren und gewalttätigen Western, der Outlaws an der Grenze zwischen Texas und Mexiko begleitet. John Waynes Darstellung in John Fords „Stagecoach“ (1939) wird oft als Meilenstein des Genres angesehen, der das öffentliche Interesse weckte und zukünftige Projekte inspirierte. Quentin Tarantinos „Django Unchained“ (2012) wurde von Kritikern hoch gelobt. Christoph Waltz gewann seinen zweiten Oscar als bester Nebendarsteller in einem Tarantino-Film. John Wayne spielte einen toughen US-Marshal in „True Grit“ (1969), einer Verfilmung des Romans von Charles Portis, die dem Schauspieler einen Oscar einbrachte. Robert Redford und Paul Newman spielten die Hauptrollen in George Roy Hills „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ (1969), einer Western-Komödie über zwei legendäre Gesetzlose. Fred Zinnemann führte Regie bei „High Noon“ (1952), einem klassischen Western mit Gary Cooper, der für seine Erzählweise, Spannung und moralische Komplexität gelobt wurde. John Fords zweiter Beitrag hier, „The Searchers“ (1956), mit John Wayne in der Hauptrolle, wurde für seine atemberaubende Kameraführung im Monument Valley gelobt. Clint Eastwoods moderne Interpretation des Alten Westens, „Unforgiven“ (1992), gewann mehrere Oscars, darunter den für den besten Film. Sergio Leones Epos „Once Upon a Time in the West“ (1968) mit Charles Bronson, Jason Robards und Henry Fonda wurde von Kritikern als Meisterwerk bezeichnet. Bevor er seinen eigenen Oscar-prämierten Western drehte, spielte Clint Eastwood in „The Good, the Bad and the Ugly“ (1966) mit, einem genreprägenden Film, der bis heute gefeiert wird.