Disneys „Schneewittchen“ spielte an den heimischen Kinokassen enttäuschende €40 Mio. ein und blieb damit trotz eines massiven Budgets von €250 Mio. hinter den Erwartungen von €44-€54 Mio. zurück. Obwohl der Film am Wochenende an der Spitze der Kinokassen stand, blieb er hinter Disneys „Cinderella“ aus dem Jahr 2015 zurück, der an seinem Eröffnungswochenende inflationsbereinigt €85 Millionen einspielte. Analysten glauben, dass die Müdigkeit der Realverfilmung und die veränderten Vorlieben des Publikums dazu beigetragen haben könnten. Der Film war vor seiner Veröffentlichung auch Gegenstand von Kontroversen über die Besetzung von Rachel Zegler, den israelischen Militärdienst von Gal Gadot und die Neuinterpretation der Sieben Zwerge. Einige Branchenexperten sind der Meinung, dass diese Themen das Publikum abgelenkt haben könnten, während andere argumentieren, dass das Stammpublikum der Familien weitgehend unbeeindruckt blieb. „Gelegenheits-Kinobesucher entscheiden nach ihren Gefühlen für einen Film, nicht nach dem Online-Diskurs“, so Shawn Robbins, Director of Analytics bei Fandango. Insgesamt sind die Kinokassen nach einem starken Start Anfang 2025 im Jahresvergleich um fast 7% gesunken. Branchenexperten führen den Rückgang auf ein schwächeres Filmangebot im Vergleich zu Anfang 2024 zurück, als große Hits wie „Dune: Teil Zwei' und 'Kung Fu Panda 4 in die Kinos kamen. Analysten erwarten jedoch einen Aufschwung, da die Sommer-Blockbuster näher rücken. Warner Bros.'s „Minecraft: The Movie“, der im April in die Kinos kommen soll, wird voraussichtlich ein starkes Familienpublikum anlocken und dazu beitragen, dass die Einspielergebnisse wieder steigen. „Das ist die Natur der Kinokassen – Höhen und Tiefen“, sagte Paul Dergarabedian von Comscore. „Die Ergebnisse werden in wenigen Wochen ganz anders aussehen.“