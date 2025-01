„I'm Still Here“ hat Geschichte geschrieben, indem er für den Oscar als Bester Film nominiert wurde - eine beispiellose Leistung für das brasilianische Kino. Der Film konkurriert auch in den Kategorien Bester internationaler Film und Beste Schauspielerin mit Fernanda Torres. Oscar-Nominierungen für den besten Film 2025 „I'm Still Here“ „Anora“ „Der Brutalist“ „Like A Complete Unknown“ „Konklave“ „Dune: Part 2“ „Emilia Pérez“ „Nickel Boys“ „The Substance“ „Wicked“ Fernanda Torres konkurriert mit Mikey Madison („Anora“), Demi Moore („The Substance“), Karla Sofía Gascón („Emilia Pérez“) und Cynthia Erivo („Wicked“) um den Oscar als beste Schauspielerin. „I'm Still Here“ ist eine Adaption des Buches von Marcelo Rubens Paiva und erzählt die Geschichte seiner Mutter, die nach dem Tod ihres Mannes während der Militärdiktatur zur Aktivistin wird. Es ist das 13. Mal, dass Brasilien für den Oscar nominiert wurde, aber es hat noch keine Trophäe gewonnen. Mit der Nominierung von „I'm Still Here“ hat Brasilien fünf Nominierungen in der Kategorie Bester internationaler Film.