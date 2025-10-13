Disneys Sci-Fi-Fortsetzung „Tron: Ares“ ist mit enttäuschenden 33,5 Millionen US-Dollar aus über 4.000 nordamerikanischen Kinos gestartet und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Produktionskosten des Films beliefen sich auf 180 Millionen Dollar. Das Soft-Opening ist daher ein beunruhigendes Zeichen für die langjährige, aber nie zum Megahit gewordene Filmreihe. Disney hatte auf einen US-Start von 50 Millionen Dollar gehofft. International spielte der Film lediglich 27 Millionen Dollar ein, wodurch sich die weltweiten Einnahmen auf enttäuschende 60 Millionen Dollar beliefen. Obwohl das Publikum dem Film eine respektable 2+ auf CinemaScore gab, konnte er dennoch nicht an das 44-Millionen-Dollar-Debüt von „Tron: Legacy“ aus dem Jahr 2010 anknüpfen. Regie führte „Fluch der Karibik”-Regisseur Joachim Rønning. In „Tron: Ares“ sind unter anderem Jared Leto, Greta Lee und Evan Peters zu sehen. Es war insgesamt ein schwaches Wochenende an den Kinokassen: Auch die Neustarts „Roofman“ und „Kiss of the Spider Woman“ verfehlten ihre Zielmarken. Paul Thomas Andersons Drama „One Battle After Another“ nahm in seinem dritten Wochenende 6,7 Millionen Dollar ein und steht damit bei 54,5 Mio. Dollar in den USA sowie 138 Mio. Dollar weltweit – allerdings sind 300 Millionen nötig, um die Kosten zu decken. Dwayne Johnsons „The Smashing Machine“ brach am zweiten Wochenende um 70 % ein und erzielte lediglich ein Plus von 1,7 Millionen Dollar. Der 50-Millionen-Dollar-Film von A24 spielte bisher nur 10,1 Millionen Dollar ein.