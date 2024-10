'Joker: Folie à Deux“ floppt an den Kinokassen mit 40 Millionen Dollar Umsatz

'Joker: Folie à Deux“, die Fortsetzung der Comicverfilmung, hat mit einem Einspielergebnis von 40 Millionen Dollar an den US-Kinokassen enttäuscht. Der Antihelden-Musical-Mix von Regisseur Todd Phillips spielte bei seinem Start weniger als die Hälfte des ursprünglichen „Joker“ ein, obwohl die Produktionskosten dreimal so hoch waren. Der Film war auch die erste Hollywood-Comicverfilmung, die eine D-Kino-Note erhielt, da die Zuschauer mit dem Film unzufrieden waren. Der von Joaquin Phoenix und Lady Gaga geführte Film sollte ursprünglich mindestens 50 bis 60 Millionen Dollar einspielen. Phillips' „Joker“-Film aus dem Jahr 2019 hat weltweit fast 1 Milliarde Dollar eingespielt, obwohl sein Budget nur 55 Millionen Dollar betrug. Schlechte Kritiken und negative Mundpropaganda scheinen die Hauptgründe für den enttäuschenden Kinostart der Fortsetzung zu sein. Trotz des schlechten Abschneidens des Films an den Kinokassen sagen Insider von Warner Bros, dass Phillips ein kreatives Genie ist und es sich lohnt, auf ihn zu setzen.