Martin Scorsese wird den verstorbenen Papst Franziskus ehren, indem er „Aldeas - A New Story“ produziert, einen globalen Dokumentarfilm, der sich auf kulturelle Verbindungen und kreative Zusammenarbeit konzentriert. Der Film wurde in Zusammenarbeit mit Scholas Occurrentes entwickelt und beleuchtet die Aldeas-Initiative von Papst Franziskus, die Geschichtenerzählen und Bildung einsetzt, um die Einheit in marginalisierten Gemeinschaften zu fördern. Papst Franziskus beschrieb Aldeas als „ein äußerst poetisches und sehr konstruktives Projekt“, das „die Wurzeln des menschlichen Lebens, der Geselligkeit, der menschlichen Konflikte ... eine Lebensreise“ erforscht. Scorsese sagte, dass „wir heute mehr denn je miteinander reden müssen“ und nannte das Kino „das beste Medium“ für den interkulturellen Dialog und das Verständnis. Der Dokumentarfilm wird Kurzfilme aus Indonesien, Gambia und Italien enthalten, die die jeweiligen Kulturen durch lokale Erzählungen vorstellen. Diese Kurzfilme bilden zusammen mit Geschichten hinter den Kulissen und ungesehenen Gesprächen zwischen Francis und Scorsese das Herzstück des Dokumentarfilms. Alle Einnahmen werden in die Ausweitung der Aldeas-Initiative und den Aufbau weiterer kommunaler Kinos auf der ganzen Welt reinvestiert und von internationalen Spendern finanziert.