Sechs Jahre nach dem letzten Avengers-Film hat Marvel Studios bekannt gegeben, dass die Produktion des neuen Films „Avengers: Doomsday“ begonnen hat, und enthüllte die Starbesetzung. Während eines fünfeinhalbstündigen Livestreams verrieten die Marvel Studios, dass die Besetzung aus einer Mischung aus erfahrenen Stars des Marvel Cinematic Universe und einer Mischung aus „X-Men“- und „Fantastic Four“-Stars bestehen wird. Zu den Darstellern des neuen Films gehören die Marvel-Lieblinge Robert Downey Junior, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Simu Liu, Chris Hemsworth und Letitia Wright. Es wurde bestätigt, dass „Avengers: Endgame“ und „Infinity War“-Regisseure Joe und Anthony Russo die Regie des neuen Films übernehmen werden. „Als wir die Regie bei "Avengers: Endgame" führten, glaubten Joe und ich wirklich, dass dies das Ende des Weges für uns im Marvel Cinematic Universe war. In der Zwischenzeit sind Joe und ich durch eine ganz besondere Geschichte dazu gekommen, mit euch einen möglichen Weg nach vorne zu sehen“, sagte Anthony Russo. Der Film, der sich derzeit in Produktion befindet, soll im Mai 2026 in die Kinos kommen und ein Crossover zwischen dem Avengers-Franchise und der X-Men-Reihe des Studios darstellen. Im Teaser-Video wurde außerdem verraten, dass Sebastian Stan, die Schauspielerin Florence Pugh und der „The Thing“-Darsteller Ebon Moss-Bacrach zur Besetzung gehören werden. Marvel kündigte das neue Projekt erstmals auf der Comic-Con in San Diego im Juli 2024 an und enthüllte damit Downeys überraschende Rückkehr zu den Marvel Studios, nachdem er sich als Iron Man nach „Endgame“ zurückgezogen hatte.