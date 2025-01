Die Academy of Motion Picture Arts & Sciences hat Änderungen an ihrem Zeitplan angekündigt, nachdem sich die windgetriebenen Waldbrände über Los Angeles ausgebreitet haben. Um den Betroffenen entgegenzukommen, wurde die Abstimmungsfrist für die Oscar-Nominierungen um zwei Tage verlängert und endet nun am Dienstag, 14. Januar, um 17 Uhr PT. Außerdem wurde die Bekanntgabe der Nominierungen für die 97. Oscar-Verleihung von Freitag, 17. Januar, auf Sonntag, 19. Januar, verschoben. In einem Brief an die Academy-Mitglieder drückte CEO Bill Kramer den von den Bränden Betroffenen sein Beileid aus. „Wir möchten all jenen unser tiefstes Beileid aussprechen, die von den verheerenden Bränden in Südkalifornien betroffen sind... So viele unserer Mitglieder und Branchenkollegen leben und arbeiten in der Gegend von Los Angeles, und wir denken an Sie“, so Bill Kramer. Kramer erläuterte die Anpassungen und betonte die Notwendigkeit, den Mitgliedern in dieser schwierigen Zeit mehr Zeit für die Teilnahme an den Abstimmungen zu geben. Er dankte den Mitgliedern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in einer, wie er es nannte, „komplexen Zeit“. Die 97. Oscarverleihung, die zum ersten Mal von Conan O'Brien moderiert wird, findet am 2. März im Dolby Theatre in Ovation Hollywood statt. Die Veranstaltung wird live auf ABC ausgestrahlt und erreicht Zuschauer in über 200 Ländern weltweit. Die offizielle Show mit dem roten Teppich beginnt um 18:30 Uhr ET/3:30 Uhr PT.