Amazon MGM Studios hat bestätigt, dass Steven Knight, der Schöpfer des britischen Periodendramas „Peaky Blinders“, das Drehbuch für Denis Villeneuves kommenden „James Bond“-Film schreiben wird. Knight ist vor allem als Schöpfer, ausführender Produzent und Autor der BAFTA-gekrönten Serie „Peaky Blinders“ mit Cillian Murphy in der Hauptrolle bekannt und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Fernsehprojekten. Zu Knights Lebenslauf gehören Serien wie „See“, „SAS Rogue Heroes“, „A Thousand Blows“ und „All the Light We Cannot See“. Knight verkündete die Neuigkeit bei „BBC Radio 5 Live Breakfast“ und verriet, dass das Schreiben eines Bond-Films schon lange auf seiner „Bucket List“ steht und er sich darauf freut, „loszulegen“. „Ich hoffe, dass ich als langjähriger Bond-Fan in der Lage sein werde, etwas zu produzieren, das genauso ist, aber anders, besser, stärker und mutiger“, sagte Knight. Auf die Frage, wie er an Bord kam, sagte Knight, er sei zu einem Treffen mit der Produzentin Amy Pascal eingeladen worden, habe aber zunächst „nicht gewusst, worum es ging“. Als er erfuhr, dass er für das Projekt in Betracht gezogen wurde, sagte er, er sei „sehr, sehr aufgeregt und hoffnungsvoll“. Villeneuve wurde kürzlich als Regisseur des Films bekannt gegeben. Das Projekt wird der 26. Teil der „JamesBond“-Franchise sein, der möglicherweise 2028 in die Kinos kommen wird. Die Spekulationen darüber, wer nach dem Ausscheiden von Daniel Craig in die ikonische Rolle des 007 schlüpfen könnte, gehen weiter. Aaron Taylor-Johnson, James Norton und Paul Mescal werden als mögliche Nachfolger gehandelt, aber Knight hält sich in dieser Angelegenheit bedeckt.