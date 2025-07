Die „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone haben eine Erklärung abgegeben, die sich gegen die Muttergesellschaft von Comedy Central, Paramount, richtet, nachdem sich die Veröffentlichung von Staffel 27 der Serie verzögert hat. Auf dem offiziellen X-Account der Serie machten die Macher am Mittwochmorgen ihrem Frust Luft und nannten eine Unternehmensfusion als Grund für die Verzögerung. „Diese Fusion ist eine S***show und sie versaut South Park“, erklärten Parker und Stone und bezogen sich dabei auf die laufenden Fusionsgespräche zwischen Paramount und David Ellisons Skydance Media. Auch wenn die genauen Details noch unklar sind, soll die Verzögerung auf einen Konflikt hinter den Kulissen über die Streaming-Rechte zurückzuführen sein. Paramount, dem der langjährige Heimatsender der Serie, Comedy Central, gehört, hat die Situation noch nicht öffentlich geklärt und lediglich eine Standard-Pressemitteilung veröffentlicht. Parker und Stone versicherten den Fans, dass sie aktiv an neuen Episoden arbeiten: „Wir sind im Studio und arbeiten an neuen Episoden, und wir hoffen, dass die Fans sie irgendwie zu sehen bekommen“. Ursprünglich sollte die 27. Staffel der Serie noch in diesem Jahr erscheinen. Ein neuer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.