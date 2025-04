Ein britisches Kino hat eine Warnung herausgegeben, nachdem unangemessenes Verhalten während der Vorführung von 'Ein Minecraft Film' auf der Social-Media-Plattform TikTok viral ging. Ein Vorfall, der in den sozialen Medien kursierte, zeigte randalierende Zuschauer, die laut schrien, Essen und Popcorn in die Menge warfen und fluchten. Der Social-Media-Trend dreht sich um eine bestimmte Szene im Film, in der ein Zombie-Baby auf einem Huhn reitet. Diese Szene hat die Zuschauer dazu veranlasst, sich selbst und andere dabei zu filmen, wie sie laut die Zeile „Chicken Jockey“ aus dem Film rezitieren, oft in einer störenden Art und Weise. Der aktuelle Trend veranlasste ein Cineworld-Kino in Witney, Oxfordshire, dazu, eine Warnung vor solchem Verhalten auszusprechen. „Jede Form von asozialem Verhalten, insbesondere alles, was andere Gäste stören könnte, wie lautes Schreien, Klatschen und Rufen, wird nicht geduldet. Jeder, der sich in dieser Weise verhält, wird von der Vorführung ausgeschlossen und hat keinen Anspruch auf eine Rückerstattung", so Cineworld in der Erklärung. Der Trend, der sich international verbreitet hat, führte dazu, dass die Polizei zu einem Kino in den USA gerufen wurde. Der Film mit Jack Black und Jason Momoa in den Hauptrollen dreht sich um das beliebte Videospiel „Minecraft“, das nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 zu einem kulturellen Phänomen wurde. Der Film, der von „Minecraft“-Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet wurde, stieß bei den Kritikern auf wenig Gegenliebe, ein Kritiker bezeichnete den Film als „absolut schrecklich“. Trotz der Kritik spielte der Film allein an seinem Eröffnungswochenende weltweit schätzungsweise 272 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.