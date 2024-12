Der von Jon M. Chu inszenierte Film „Wicked“ wurde in Kuwait kurz vor seinem Kinostart am 5. Dezember aus den Kinos genommen. Offizielle Stellen haben die Entscheidung nicht erklärt, aber lokale Medien spekulieren, dass es an den LGBTQ+ Charakteren und den queeren Schauspielern wie Cynthia Erivo, Jonathan Bailey und Bowen Yang liegen könnte. Die kuwaitische Regierung verbot auch die Vorführung von „Barbie“ (2023), um die „öffentliche Ethik“ im Land zu schützen und weil „Ideen und Überzeugungen dargestellt werden, die der kuwaitischen Gesellschaft und der öffentlichen Ordnung fremd sind“. Kuwait hat Berichten zufolge den A24-Horrorfilm „Talk To Me“ wegen der transsexuellen Darstellerin Zoe Terakes verboten. Kuwait ist der strengste Golfstaat, wenn es um die Filmzensur geht, strenger als Saudi-Arabien. „Wicked“ hat mit einem Einspielergebnis von 263,1 Millionen Dollar im Inland und 359,2 Millionen Dollar weltweit einen rekordverdächtigen Erfolg erzielt und ist damit die erfolgreichste Broadway-Musicalverfilmung der Geschichte. Das Einspielergebnis des Films ist das viertgrößte in der Geschichte eines Musicals und übertrifft damit Disneys Remake von „Die kleine Meerjungfrau“ (95,5 Millionen Dollar) und liegt hinter „Die Eiskönigin II“ (130 Millionen Dollar). Der Soundtrack des Musicals landete bei seinem Debüt auf Platz zwei der Billboard 200 und führte mehrere Charts an. Vertreter von Universal Pictures und die Darsteller haben sich noch nicht zu Kuwaits Verbot geäußert.