Dieses Video erzählt die Entstehungsgeschichte des ersten iPhones – von den geheimen Entwicklungen hinter verschlossenen Türen bis hin zur Präsentation durch den damaligen Apple-CEO Steve Jobs im Jahr 2007. Es zeigt, wie Apple mit Mut zur Innovation und einem völlig neuen Ansatz die Smartphone-Welt revolutionierte. Weltweit wurden mehr als 6 Millionen iPhones der ersten Generation verkauft – der Beginn des größten kommerziellen Erfolgs in der Unternehmensgeschichte.