Hat Technik uns mental bequemer gemacht? Psychologische Analysen zeigen: Menschen, die in den 60er- und 70er-Jahren aufwuchsen, entwickelten oft andere Stärken. Einige davon gehen heute teilweise verloren. Ohne Smartphones lernten viele, mit Langeweile umzugehen und kreativ zu werden. Probleme wurden häufiger selbst gelöst, da schnelle Antworten fehlten. Auch der Umgang mit Chaos fiel leichter, weil Alltag oft unruhiger war. Diese Erfahrungen stärkten Flexibilität und Durchhaltevermögen. Moderne Technik nimmt vieles ab, doch genau dadurch werden diese Fähigkeiten seltener trainiert – und gehen im Alltag leichter verloren.