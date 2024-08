Online-Phänomen: Was ist Rage Bait?

Wut und Empörung um jeden Preis - darum geht es bei Rage Bait. Diese Taktik wird häufig in sozialen Medien und verschiedenen Formen von Online-Inhalten genutzt, um die Algorithmen auszunutzen, die Interaktionen bevorzugen. In diesem Video erklären wir Euch, was genau es mit diesem Online-Phänomen auf sich hat und warum es immer häufiger wird.