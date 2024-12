Spotify füllt angeblich Wiedergabelisten mit „Geisterkünstlern“, um die Höhe der gezahlten Tantiemen zu senken und die Gesamtgewinnspanne zu erhöhen. Der Bericht des Harper's Magazine beschreibt eine Spotify-Praxis namens Perfect Content Fit, die darauf abzielt, die Rentabilität in den Vordergrund zu stellen. Das PFC-Programm arbeitet mit zahlreichen Produktionsfirmen zusammen, die oft außerhalb der USA ansässig sind, und verlagert die Streams in Richtung billigerer Musik, die zu hosten ist. Dadurch werden die Tantiemen für echte Künstler reduziert, während die PFC-Partner davon profitieren, die Titel unter Hunderten von oft leeren Künstlerprofilen mit vagen Suchergebnissen veröffentlichen. Ein ehemaliger Playlist-Redakteur sagte, die Einstellung sei gewesen: „Wenn die Metriken gestiegen sind, ersetzen wir einfach mehr, denn wenn der Nutzer es nicht merkt, ist es in Ordnung.“ Spotify hat die Vorwürfe, Musik intern zu erstellen, vehement zurückgewiesen und die Behauptungen als „kategorisch unwahr, Punkt“ bezeichnet.