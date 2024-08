In letzter Zeit haben viele WhatsApp-Nutzer Nachrichten und Anrufe von Telefonnummern mit der Vorwahl +880 erhalten. Diese Kontaktversuche kommen unerwartet und werfen viele Fragen auf: Wer steckt dahinter? Ist es sicher, darauf zu antworten? In diesem Video erfahren Sie, was es mit der Vorwahl +880 auf sich hat und wie Sie sich schützen können.