Matthias und Laura testen den Mercedes-AMG C43 4MATIC mit 408 PS, denn hier lautet es weniger ist mehr. Allradantrieb, vier Türen und in etwas über vier Sekunden auf Tempo 100. Der AMG C63 S E-PERFORMANCE ist mit seinen 680 PS vollkommen drüber und deutlich teurer. Kann die günstigere Alternative was? Was denkt ihr?