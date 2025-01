Audi RS 5 Sportback vs. BMW M3 Competition xDrive

Ein ultimatives Kräftemessen: Audi RS 5 Sportback vs. BMW M3 Competition! Wer dominiert in der gnadenlosen "g-Kraft-Challenge" auf der Rennstrecke Bilster Berg? Wer schnappt sich den Sieg? Kommentiert eure Favoriten und taucht ein in den epischen Showdown zwischen zwei Straßenlegenden!