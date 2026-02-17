GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für Zuschauer Emanuel einen echten Spritknauserer: Benziner, Diesel oder Hybrid? Welcher soll's denn sein? Emanuel muss hausgemachtes Eis an Kunden ausliefern, und zwar vorwiegend in der Stadt. Er braucht also nicht nur einen Wagen, der möglichst wenig verbraucht, sondern auch viel schluckt - und zwar im Kofferraum! Welcher Untersatz passt da am besten: eine Mercedes A-Klasse Blue Efficiency, ein Toyota Prius Hybrid oder ein VW Polo 1.6 TDI?