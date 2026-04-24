Arzthelferin Sabrina will ihren alten Mercedes ML Diesel verkaufen. Doch wo bekommt man in Zeiten der Dieselkrise überhaupt noch das Geld, das der Wagen eigentlich noch wert ist? Kfz-Gutachter Nasreddine Tachrifet hilft ihr beim Verkauf und holt mit versteckter Kamera verschiedene Angebote ein: Privatverkauf, regionaler Auto-Ankäufer, Fähnchenhändler oder Vertragshändler. Wer zahlt am meisten? Und zahlt überhaupt jemand das, was sich Sabrina und Nasredddine vorgestellt haben?