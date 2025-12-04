Heute widmet sich Wohlfühl-Coach Yasmina dem Thema „Achtsamkeit“. Denn da stecken wirklich viele kluge Ideen und Gedanken dahinter – oft vom Buddhismus angeleitet – die uns dabei helfen, uns selbst, unsere Mitmenschen und die Welt um uns herum empathisch und liebevoll zu begreifen. Und dafür gibt es einige simple Übungen, die alles, das Große und Ganze, ein kleines Stück besser machen, Stück für Stück und Tag für Tag.