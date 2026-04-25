Dschungelcamp-Star Chris Töpperwien liebt deftige Brühwurst - und schnelle Autos. Um ihn bei seinem Faible für PS zu unterstützen, erhält er von Testfahrer Jan Seyffarth ein Highspeed-Coaching im GRIP-Style! Chris soll lernen, wie man im Racing-Modus um Kurven brettert und es hinten rauchen lässt - alles gewürzt mit ordentlich Pferdestärken. Zuerst muss unser Renn-Rookie in einem Hyundai i30N Performance mit 275 PS und Frontantrieb üben, bevor er im über 380 PS starken Donkervoort D8 GTO 40 mit Heckantrieb durchladen darf. Am Ende des Coachings wartet eine ganz spezielle Challenge: Kann der Currywurst-König mit dem ultraschnellen Donkervoort auf dem Handling-Parcours den deutlich schwächeren Hyundai mit Jan Seyffarth am Steuer abhängen?