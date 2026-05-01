Zusammen mit ihren Eltern hat die 26-jährige Bio-Schweinebäuerin Kathi Mühlbauer den Kirchthanner Biohof umgekrempelt: Schweinehaltung auf der Weide, Onlineshopvermarktung, Hofladen aufbauen – einfach machen ist ihr Erfolgsrezept. In der Videoreihe „Du sog amoi“ des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatts erzählt sie, warum für sie nie ein anderer Beruf infrage kam und weshalb ihre wichtigste Entscheidung ihr nicht allzu viel Mut abverlangt hat. Zwischen Direktvermarktung, Familienbetrieb und Kuscheleinheiten mit Schweinen zeigt sie, wie moderne Landwirtschaft in Bayern aussehen kann.