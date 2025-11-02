Der Ferrari Enzo war bei seiner Vorstellung das technologische Aushängeschild aus Maranello – ein Brückenschlag von der Formel 1 auf die Straße. Zwischen 2002 und 2004 entstanden nur 399 Exemplare, heute ist er eines der begehrtesten Sammlerstücke und erzielt bei Auktionen fast vier Millionen Euro. Mit 660 PS und purer Analogtechnik gilt er als letztes echtes Hypercar seiner Art – und ist Hamids absolutes Traumauto, über das er in seinen „Goldstücken“ schwärmt.