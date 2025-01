Die Kochprofis sind in ihren Vorbereitungen natürlich nicht alleine. Sie bekommen Hilfe und Unterstützung von Köchen, Lieferanten, Ausstattern etc. Überall in der Location wird emsig gearbeitet und vorbereitet. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass ein Kochprofi einen pinkfarbenen Teppich quer durchs Haus transportieren muss.