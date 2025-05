Als die 68er-Bewegung in ganz Deutschland ihren Höhepunkt erreicht hat, stellt sich für viele die Frage: Wie geht es weiter? Lässt sich die bundesdeutsche Gesellschaft wirklich durch Proteste auf den Straßen verändern? Die jungen Leute müssen sich entscheiden. Auch Gudrun Ensslin tut das. Gemeinsam mit ihrem Freund Andreas Baader fährt sie nach Frankfurt in ein Kaufhaus. In ihrer Tasche: Zwei Brandbomben.