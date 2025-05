„Mit Waffengewalt haben mehrere maskierte Männer und Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Baader aus der Haft befreit und entführt.“ So beginnt im Mai 1970 die Geschichte der Rote Armee Fraktion, der RAF. Gudrun Ensslin ist eines der Gründungsmitglieder. Sie lässt sich in Jordanien an der Waffe ausbilden und ist dabei, als die RAF im Mai 1972 innerhalb von zwei Wochen sechs Bombenanschläge verübt. Dann macht sie einen Fehler, der sie für immer die Freiheit kostet.