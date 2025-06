Die RAF-Terroristen sind in den 1970er-Jahren die meistgesuchten Verbrecher des Landes. Der Feind sind Staat und Polizei, die wiederum rüsten ordentlich auf. Schnell gibt es Tote auf beiden Seiten, bald werden auch Unbeteiligte getötet. Was macht es mit einem, wenn man wegen seiner Uniform zum Feind erklärt wird? Wie fühlt es sich an, wenn man wegen seiner langen Haare unter Terrorverdacht gerät? Und wie ist es eigentlich, wenn der eigene Name auf einer Todesliste der RAF steht?