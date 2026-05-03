GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie checkt drei gebrauchte XXL-Luxus-SUVs für unter 40.000 Euro, die neu mal eben 150.000 Euro und mehr gekostet haben. Mit dabei: Die größten Dinger von Mercedes, ein GLS, Cadillac, der Escalade, und Range Rover. Hier warten auf den ersten Blick Luxus und Leistung zum Schnäppchenpreis! Aber lohnt sich der Kauf eines gebrauchten Kingsize-SUVs wirklich? Oder werden die Luxus-Dampfer schnell zum Euro-Grab? Worauf gilt es zu achten, wenn man so ein Gerät möchte? Welche Schwachstellen haben die Modelle? Matthias weiß genau, in welche Ecken er schauen muss und checkt die „Suff-Riesen“ ganz genau.