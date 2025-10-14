Ein Werkstattbesuch kann richtig ins Geld gehen. GRIP zeigt wie man bei einer hohen Werkstattrechnung spart. Mit einem alten Ford Mondeo machen wir den Test. Über neue Wischerblätter, Luftfilter, Zündkerzen, Ölwechsel und verschlissenen Bremsen ist ziemlich viel an dem 13 Jahren alten Fahrzeug zu machen. Mit Werkstattprofi Sami wechselt unsere GRIP-Testerin Janina den Großteil alleine. Doch wie reagieren Werkstätten auf mitgebrachte Ersatzteile?