Dass der Beruf des „Bademeisters“ viel mehr als nur die Beckenaufsicht umfasst, ist vielen nicht bewusst. Als Fachangestellter für Bäderbetriebe – so die korrekte Bezeichnung – ist man Rettungsschwimmer, Techniker und Chemiker in einer Person. Stunden bevor die ersten Besucher ins Wasser des Inklusionsbads „Ilztalperle“ in Perlesreut hüpfen, beginnt Peter Haselsteiner mit seinem Rundgang und überprüft durch Messungen, ob die Wasserwerte in den Becken stimmen und alle Anlagen ordnungsgemäß funktionieren.