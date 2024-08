Hotel-Einsturz in Rheinland-Pfalz: Ein Toter - weitere Menschen eingeklemmt

Stuttgarter Zeitung & Stuttgarter Nachrichten 07.08.2024 - 08:15 Uhr

Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels in Kröv in Rheinland-Pfalz haben Einsatzkräfte am Mittwochmorgen vier Menschen geborgen — vier weitere Personen liegen noch unter den Trümmern.