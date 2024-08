Auch beim Mitaufsteiger aus Trier gibt es für den 1. Göppinger SV nichts zu holen. Die Highlights der Partie hier im Video anschauen:

red/mbo 26.08.2024 - 15:28 Uhr

Der 1. Göppinger SV wartet in der Regionalliga-Südwest weiterhin auf den ersten Sieg. Der Aufsteiger von Trainer Gianni Coveli unterlag am fünften Spieltag auswärts beim SV Eintracht Trier mit 0:2 (0:1). Die Tore für die Gastgeber erzielten Sven König (41.) und Hokon Sossah, der in der Schlussphase (82.) alles klar machte. Die Göppinger haben zwei Punkte auf dem Konto - und stehen damit auf dem vorletzten Tabellenplatz.