Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen Kantersieg gefeiert. Bei Eintracht Trier siegten die Blauen mit 6:0. Hier sehen Sie die Tore im Video.

Johannes Röckinger 28.10.2024 - 10:02 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest einen Kantersieg gefeiert. Am Sonntag siegten die Blauen bei Eintracht Trier mit 6:0 (5:0). Zur Halbzeit war die Partie bereits entschieden - David Braig (12./36. Minute), Christian Mauersberger (25. Minute), Flamur Berisha (40. Minute) und David Tomic (45. Minute) trafen in Hälfte eins.