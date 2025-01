Die argentinischen Behörden haben fünf Personen im Zusammenhang mit dem Tod des Popstars Liam Payne angeklagt, der im Oktober nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires starb. Drei Personen werden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, zwei wegen Drogenbesitzes, berichten Sky News und BBC. Payne, 31, hatte innerhalb von 72 Stunden vor seinem Tod Alkohol, Kokain und ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum in seinem Körper. Die Staatsanwaltschaft wirft der Managerin des Hotels, Gilda Martin, und dem Rezeptionisten, Esteban Grassi, vor, nicht für Paynes Sicherheit gesorgt zu haben, obwohl er sichtlich alkoholisiert war und der Balkon eine Gefahr darstellte. Die Managerin ist wegen Totschlags angeklagt, und Grassi soll andere angewiesen haben, Payne in sein Zimmer zu „zerren“. Zwei Hotelangestellte, Braian Paiz und Ezequiel Pereyra, werden beschuldigt, Payne in den Tagen vor seinem Tod mit Kokain versorgt zu haben. Paynes Freund, Roger Nores, ist ebenfalls wegen Totschlags angeklagt, weil er ihn trotz seiner bekannten Schwächen im Stich gelassen haben soll. Die Ermittler schließen einen Selbstmord aus, da Payne wahrscheinlich bewusstlos war, als er stürzte. Der Sturz verursachte 25 Verletzungen, die zu einem „Polytrauma“ und tödlichen Blutungen führten. Der Fall wird nun vor Gericht verhandelt, wobei die möglichen Strafen zwischen sechs Monaten und 15 Jahren liegen.