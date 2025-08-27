Indien hat die Öffnung eines Staudamms angekündigt, weshalb Pakistan 150.000 Menschen evakuiert hat. Durch diese Maßnahme Indiens verschärfen sich die ohnehin angespannten Beziehungen der verfeindeten Nachbarländer weiter. In beiden Ländern sorgen seit Wochen schwere Monsunregenfälle für Überschwemmungen. In Pakistan sind seit Ende Juni knapp 800 Menschen gestorben.