Bauarbeiten auf der U-Bahn-Linien U2 und U3 in Nürnberg. Zwischen dem 16. und 19. Februar kommt es ab 21 Uhr bis Betriebsschluss zu Einschränkungen zwischen Rathenauplatz und Rennweg. Die U2 fährt in dieser Zeit nicht durchgehend zwischen Röthenbach und Flughafen. Fahrgäste müssen an der Wöhrder Wiese und in Schoppershof umsteigen. Die U3 verkehrt nur zwischen Großreuth und Rothenburger Straße sowie zwischen Nordwestring und Rathenauplatz. Auch Pendler auf der Bahnstrecke Nürnberg–Bamberg müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Vom 16. Februar bis 8. März 2026 fallen in Regional- und S-Bahn-Verkehr Züge aus, nachts wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Grund sind Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt.